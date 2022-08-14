Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Andreas Hanche-Olsen'de mutlu son! 48 saat içinde...
Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Bitexen Giresunspor'a 1-0 mağlup olan Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılı takım, Victor Nelsson'un olası gidişine karşı gündemine Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen'i alırken, Norveçli stoperle anlaşma sağladı. 25 yaşındaki ismin 48 saat içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. İşte sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı yönetim Victor Nelsson'u isteyen Sevilla'ya "20 milyon Euro'dan aşağı olmaz" resti çekmişti.
Bir yandan da yerine alacağı oyuncu için çalışmalarını sürdürüyordu.