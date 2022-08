Galatasaray ve Cengiz Ünder'in yolları bir kez daha kesişti.Sarı-kırmızılı ekip uzun süredir milli futbolcuyu kadrosuna katmanın planlarını yapmasına karşın bir türlü amacına ulaşamamıştı. Ancak yeşil ışık yeniden yandı. Fransa Ligue 1'de Nantes'ı evinde ağırlayan Marsilya'da 65. dakikada oyuna dahil olan Cengiz Ünder, teknik direktör Igor Tudor tarafından 84. dakikada oyundan alınınca tepki gösterdi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve Tudor'a tepki gösteren oyuncu, direkt soyunma odasında gitti. Tudor ile arası zaten açık olan Cengiz'in, son olaydan sonra Marsilya'dan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

BURUK ÖZEL GÖRÜŞME YAPACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve kadrosuna birbirinden önemli isimleri katan Galatasaray, Cengiz Ünder'i de satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Milli futbolcunun önceliği Avrupa'da kalmak olsa da Galatasaray'ın ilgisine olumsuz bakmadığı belirtiliyor. Ayrıca Teknik Direktör Okan Buruk'un da, Cengiz ile bir görüşme yaparak plan ve hedeflerinden bahsedeceği ve transfer için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Transfer sihirbazı Erden Timur'un da başarılı oyuncudan gelecek yanıta göre Marsilya ile masaya oturmak için Fransa'nın yolunu tutacak. Savaş ÇORLU

2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder için Atalanta, Malinovskyi'yi teklif etti. Ancak Fransızlar takas önerisine sıcak bakmadı.

YIKILDI

Marsilya'nın 2-1 kazandığı karşılaşmada Tudor'un anlamsız kararıyla 19 dakika sahada kalan Cengiz Ünder, tabelada ismini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Sırp hoca kenarda ona bir şeyler söylese de bu kararı beğenmeyen milli futbolcu, üzgün bir şekilde soyunma odasının yolunu tuttu.

TARAFTAR NE DEDİ?

