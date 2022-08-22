Santfor bölgesindeki alternatifi artırmak isteyen Galatasaray, gündemine dünya yıldızlarını alsa da başka isimleri de listesinde tutuyor.
Sarı-kırmızılı takımda gündeme gelen son isim ise bonservisi Spartak Moskova'da bulunan Shamar Nicholson olmuştu. Jamaikalı golcü transferine dair açıklamalarda bulundu.
Fotomaç'ın haberine göre; ligde oynanan Dinamo maçından sonra basın mensuplarına konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Spartak'ta kalacak mıyım? Evet, burası benim evim. Ve bence Spartak, Dinamo'dan daha iyi oynadı." ifadelerini kullanarak Galatasaray söylentilerine son verdi.