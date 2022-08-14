Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u Nef Stadyumu'nda ağırladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a 1.92'lik Jamaikalı yıldız! Nicholson gündemde
Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u evinde ağırlayan Galatasaray, maçı 1-0 kaybetti. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Dries Mertens ve Haris Seferovic'ten sonra bir golcü daha eklemek istiyor. Listenin yeni adayı Jamaikalı Nicholson. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip zorlu mücadeleyi 1-0 kaybetti.
Yeni transferlerden Lucas Torreira ve Dries Mertens, oyuna sonradan dahil oldu.