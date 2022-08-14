GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a 1.92'lik Jamaikalı yıldız! Nicholson gündemde

Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor'u evinde ağırlayan Galatasaray, maçı 1-0 kaybetti. Forvet hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip Dries Mertens ve Haris Seferovic'ten sonra bir golcü daha eklemek istiyor. Listenin yeni adayı Jamaikalı Nicholson. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.08.2022- 06:40