Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Bitexen Giresunspor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "Geçen hafta sonradan giren oyuncularımız bize maçı kazandırdı. Her oyuncumuz bizim için çok değerli." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u konuke decek Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk maç öncesinde konuştu.

İşte o sözler:

Geçen hafta sonradan giren oyuncularımız bize maçı kazandırdı. Her oyuncumuz bizim için çok değerli. Bazen yedek olursunuz, bazen kadroda olmazsınız. Teknik direktörler en çok bu konuda yoruluyor. Her şey Galatasaray için. En hazır durumda kim varsa şans bulacak.

Lucas Torreira ve Mertens forma giymek istiyorlar. Bir an önce takıma katkı vermek istiyorlar. Atmosferi görünce ben bile çıkıp oynamak istedim. O kadar büyüleyici.