Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'de hedefini bu sezon şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılı ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cimbom'da sol bek takviyesi gündeme gelirken konuyla ilgili olarak İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Galatasaray'ın Milan forması giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Süper Lig'e 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alarak başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sol bek bölgesine yeni sezon öncesi Kazımcan Karataş takviyesi yapılmıştı. Cimbom'da, Patrick van Aanholt'ın performansından memnun olunmaması nedeniyle sol bek transferi gündeme geldi. Konuyla ilgili olarak İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ASLAN'DAN SOL BEK ATAĞI!

Calciomercato'da yer alan habere göre Galatasaray, Milan forması giyen 25 yaşındaki sol bek Fode Ballo-Toure için görüşmelere başladı. İtalyan ekibinin bu transfer için 4.5 milyon Euro'dan fazla bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu belirtildi. Senegalli sol bekin düzenli forma şansı bulmak için Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber...

FODE BALLO-TOURE KİMDİR?

Fode Ballo-Toure, 3 Ocak 1997'te dünyaya geldi. Senegalli oyuncu futbola Fransa'nın PSG takımının altyapısında başladı.

Toure 2017 yazında bedelsiz olarak Lille'e transfer oldu. Burada 1.5 sezon forma giyen 25 yaşındaki sol bek, 2019'da 11 milyon Euro bedelle Monaco'nun yolunu tuttu. Burada da 1.5 sezon forma giyen Toure, 2021 yazında Milan'a 5 milyon Euro bedelle transfer oldu.

Senegalli oyuncu, Milan formasıyla geçtiğimiz sezon yedek kulübesine hapsoldu ve sadece 12 maçta görev aldı.