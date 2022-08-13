GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Andrea Belotti ve Mauro Icardi...

Geride bıraktığımız sezon tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesini dünya çapında bir santrforla güçlendirmek istiyor. Cimbom'un gündeminde Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti ve Paris Saint-Germain'in (PSG) gelecek planlarında yer almayan Mauro Icardi bulunurken, iki futbolcuyla da görüşmeler gerçekleştirildi. İşte iki yıldızda son durum... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 06:40