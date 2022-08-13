Galatasaray sezon başında hücum hattında değişikliğe gitmişti.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom transferde büyük oynuyor! Andrea Belotti ve Mauro Icardi...
Geride bıraktığımız sezon tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Galatasaray, önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendiren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesini dünya çapında bir santrforla güçlendirmek istiyor. Cimbom'un gündeminde Torino ile sözleşmesi sona eren Andrea Belotti ve Paris Saint-Germain'in (PSG) gelecek planlarında yer almayan Mauro Icardi bulunurken, iki futbolcuyla da görüşmeler gerçekleştirildi. İşte iki yıldızda son durum... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mostafa Mohamed'in yerine Haris Seferovic'i transfer eden sarı-kırmızılılarda yönetimin hedefi daha da yüksekti.
"Haris Seferovic'ten de iyisini alacağız" diyen sarıkırmızılarda 'transfer sihirbazı' Erden Timur, dünyaca ünlü iki yıldızla temasa geçmişti.