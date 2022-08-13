GALATASARAY HABERLERİ | Roberto Martinez'den Dries Mertens'e övgü dolu sözler! "Efsane olabilir"

Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Galatasaray'ın yeni transferi Mertens hakkında konuştu. Martinez, "Mertens, Galatasaray için harika bir transfer. Dries'in seçeceği proje hakkında biraz endişeliydim. Napoli çok özel bir kulüp. Taraftarlar ve futbolcular çok yakın. Dries'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın da Dries'e ihtiyacı var. Türkiye'de de efsane olabilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 13.08.2022- 14:45