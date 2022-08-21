Galatasaray transfer haberi: Gözünü bu sezon Süper Lig şampiyonluğuna diken Aslan'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stoper hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların Genoa ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki Sırp stoper Nikola Maksimovic için teklifte bulunduğu ifade edildi. (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Süper Lig'de bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılı ekipte transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunma hattına takviye yapmak isteyen Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

ASLAN'A SIRP STOPER!

alfredopedulla.com'da yer habere göre Cimbom, Genoa ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki Sırp stoper Nikola Maksimovic için teklifte bulundu. Haberde deneyimli savunmacının Roma'ya da teklif edildiği belirtildi. Oyuncunun İtalya'da kariyerini sürdürmeye sıcak baktığı ve yakın zaman içerisinde kararını vereceği ifade edildi.

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber...

NIKOLA MAKSIMOVIC KİMDİR?

25 Kasım 1991 Sırbistan doğumlu olan Nikola Maksimovic futbol kariyerine ülkesinin takımlarından Sloboda Uzice'de başladı. Maksimovic kariyerinde; Kızılyıldız, Apollon Limassol, Torino, Napoli, Spartak Moskova ve son olarak Genoa gibi takımların formasını giydi.

Deneyimli stoper kariyerinde 302 maça çıktı ve 6 gol 12 asistlik performans sergiledi. Maksimovic, Sırp Milli Takımı ile 25 maça çıkma başarısı gösterdi.