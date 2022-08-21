Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Andrea Belotti hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Andrea Belotti hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, yıldız golcünün transferi hakkında şu sözleri söyledi:

"Belotti'ye imza attırıp attırmayacağımızı bilmiyorum. Ancak, onunla konuştum. Hala serbest durumda. Belotti'nin de Roma'yı istiyor olmasından ötürü mutluyum. Yönetim, Belotti'yi ne kadar çok istediğimi biliyor."

Yıldız golcüye Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Belotti'nin önümüzdeki günlerde kariyeriyle ilgili kararı vermesi bekleniyor.