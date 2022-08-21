Galatasaray 'a sürpriz golcü adayı... Bir yandan Belotti ve Icardi gibi dünya çapında yıldızlarla görüşen Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan scout transferi için de kolları sıvamış durumda. Özellikle iki yıldızın transfer süreci uzayınca rotayı alternatif isimlere çeviren Galatasaray'da, gündeme gelen son isim Rusya Ligi'nden.

Fanatik'in haberine göre Ocak ayında Belçika'nın Charleroi takımından Spartak Moskova'ya 8 milyon Euro karşılığında transfer olan Shamar Nicholson, Galatasaray'ın renklerine bağlamayı istediği golcü adayları arasına girdi.

25 yaşında, 1.92 boyundaki Jamaikalı santrfor, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve yüksek potansiyeliyle dikkat çekiyor. Moskova'da ikinci forvet konumuna gerileyen ve takımdan ayrılmak isteyen Shamar Nicholson için Sarı-Kırmızılılar kesenin ağzını açacak.

ERDEN TİMUR SEFERE ÇIKIYOR

Özellikle de yeni transferlerden Haris Seferovic'in, ligdeki ilk 3 maçta yaşattığı hayal kırıklığı, Ümraniyespor deplasmanında kaçırdığı goller, bu sezonki 2 golü de Gomis'in atmış olması, bu bölgeye bir transferi zorunlu kılıyor. Bu nedenle girişimleri hızlandıran Galatasaray Yönetimi, haftaya oynanacak Trabzonspor deplasmanından önce bir santrforu daha renklerine bağlamanın peşinde. Transfer operasyonunu bizzat yürüten Erden Timur'un, bu hafta birkaç ülkede girişimlerde bulunacağı öğrenildi.