Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Azerbaycan'ın Karabağ takımında oynayan Toral Bayramov'u listesine aldı. Sol bek bölgesinde oynayan 21 yaşındaki futbolcunun Patrick van Aanholt ve Kazımcan Karataş ile forma mücadelesine girebilecek kapasitede olduğu değerlendirildi. G
Genç futbolcunun transferinde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün aktif olarak ilgilendiği öğrenildi. Azerbaycan kökenli Aküzüm'ün, Karabağ ve Azersun Holding Başkanı Abdülbari Gozal ile Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'la iyi ilişkileri olduğu ifade edildi.
Toral Bayramov, Karabağ FK'nın bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 7 maçta da görev aldı.
TORAL BAYRAMOV KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
23 Şubat 2001 tarihinde dünyaya gelen Toral Bayramv, 185 cm boyundadır ve sol ayağını kullanmaktadır. Karabağ FK takımında defans mevkiinde forma giyen Toral Bayramov, son olarak Galatasaray'ın radarına girdikten sonra gündemde yer almıştır.
Kariyeri boyunca 72 resmi maça çıkan Bayramov, bu müsabakalarda 4 gol atıp 11 asist üretme başarısı göstermiştir.
Bayramov, Azerbaycan Milli Takımı ile 10 maça çıkmıştır.