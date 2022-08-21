Galatasaray'a Azeri sol bek: Toral Bayramov!

Galatasaray transfer haberi: Bu sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılı ekipte kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Galatasaray'da son olarak gündeme gelen isim ise Karabağ'da forma giyen Toral Bayramov oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.08.2022- 16:14