Galatasaray transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Galatasaray, Santos Laguna forması giyen Omar Campos’ı gündemine aldı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 3 haftada 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılarda sol beke yeni sezon öncesi Kazımcan Karataş takviyesi yapılmıştı. Cimbom'da, Patrick van Aanholt'ın performansından memnun olunmaması nedeniyle sol bek transferi gündeme geldi. Bu bağlamda çalışmalarını yürüten Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

ASLAN'A MEKSİKALI SOL BEK!

90.min.com'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Santos Laguna forması giyen Omar Campos'ı gündemine aldı. 20 yaşındaki sol bekle Galatasaray'ın yanı sıra Belçika ekibi Anderlecht'in de ilgilendiği belirtildi.

OMAR CAMPOS KİMDİR?

20 Temmuz 2002 Meksika doğumlu Omar Campos, futbola ülkesinin takımlarından Santos Laguna'nın altyapısında başladı. 20 yaşındaki futbolcu sol bek ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.

Genç futbolcunun kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 20 yaşındaki sol bek kariyerinde 60 maça çıktı ve 3 gol 5 asistlik performans sergiledi.

İşte İspanyol basınına yansıyan o haber...