Galatasaray'da sezon başında teknik direktör Okan Buruk'un kadroda düşünmediği ancak sonrasında şans verdiği Sacha Boey'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Hazırlık maçlarında pek süre bulamayan Kamerunlu futbolcu, Süper Lig 'deki 3 maçta da forma giyse de sezon başında hem teknik heyetin hem de yönetimin tavırlarından dolayı sarı-kırmızılı takımdan ayrılmak istiyordu.

TRANSFER SON AŞAMADA!

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Serie A ekibi Monza, 21 yaşındaki oyuncunun transferinde artık son aşamaya geldi. Çizme ekibi, 4.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla genç futbolcuyu kiralamak istiyor. Görüşmelerin yarına kadar sonuçlandırılıp, transferin en kısa sürede açıklanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sacha Boey, sarı-kırmızılılara geçen sezon başında Rennes'ten 1.15 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Başarılı sağ bek, Galatasaray formasıyla 22 maça çıkarken, 1 kez gol sevinci yaşadı.