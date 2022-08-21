Kanat ve hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'a menajerler Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Anthony Nwakaeme'yi önermişti. Nijeryalı yıldız Ümraniyespor maçını canlı izlerken, başkan Dursun Özbek ile bir araya gelmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen Anthony Nwakaeme'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'da konaklayan 33 yaşındaki Nijeryalı hücum oyuncusu, Ümraniyespor- Galatasaray maçını kaldığı otelde izledi. Hatta Gomis'in attığı golü sevinçle karşıladı. Fotomaç'ın haberine göre; Nwakaeme'ye yakın kaynaklar transferin sona geldiğini belirtirken, Başkan Dursun Özbek'in annesinin vefat etmesi nedeniyle detayların konuşulamadığı ifade edildi. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çeviren yıldız oyuncunun kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediği de gelen haberler arasında... Trabzonspor yüksek maaş beklentisi Nwakaeme ile sözleşme uzatmayı tercih etmemişti.