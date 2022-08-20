GALATASARAY HABERİ: Patrick Van Aanholt'tan ırkçı yoruma tepki!

Galatasaray'ın yıldız savunma oyuncusu Patrick Van Aanholt, kendisi hakkında ırkçı yorum yapılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Aanholt, "Galibiyet hırsıyla söylenen birçok şeyi tolere edebilirim ancak bu ırkçı yoruma karşı 2022 yılında yorum yapmaktan ben bile utanıyorum. Takım için aslanlar gibi mücadele etmeye devam edeceğim. Tüm odağım sahada olsa da bu ırkçı paylaşım için asla geri adım atmayacağım." dedi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 12:10