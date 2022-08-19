Ümraniyespor Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'tan Mauro Icardi sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından transferlere de değindi. Deneyimli çalıştırıcı Mauro Icardi konusunda ise, "Icardi ilgili daha önce adı geçti, çok önemli bir oyuncu. Çok yüksek maaş kazanan oyuncular. O maaşların Türkiye'de verilmesi zor. Bizim açımızdan net bir gelişme olmadı." dedi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 01:01 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022- 01:03