Haberler Futbol Haberleri Rezerv Lig: Ümraniyespor 0-9 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray Ümraniyespor'a fark attı! Tam 9 gol...
Rezerv Lig: Ümraniyespor 0-9 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET) | G.Saray Ümraniyespor'a fark attı! Tam 9 gol...
Rezerv Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a konuk oldu. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 9-0 kazandı ve liderlik koltuğuna oturdu.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 20.08.2022- 19:43
Galatasaray, Rezerv Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'la karşılaştı ve mücadeleden 9-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım 3'te 3 yaparak puanını 9'a yükseltti ve liderlk koltuğuna oturdu.
Ligin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'la karşılaşacak. Ümraniyespor ise Adana Demirspor'a konuk olacak.
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