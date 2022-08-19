Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0'la geçen Galatasaray'da, golü kaydeden Bafetimbi Gomis maç sonrası konuştu ve "Bu zafer Dursun başkanımızın. Bu kulüpten çok büyük oyuncular geçti ama artık geçmişi bırakıp geleceğe bakmak gerekiyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da, galibiyet golünü atan Bafetimbi Gomis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bu zaferi annesini kaybetmiş olan Dursun başkanımıza armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor. Bu zafer Dursun başkanımızın.

Bu kulüpten çok büyük oyuncular geçti ama artık geçmişi bırakıp geleceğe bakmak gerekiyor. Oynasam da oynamasam da bu güzel kulübe katkı vermek istiyorum.

Galatasaray'dan ayrıldığımda bile taraftarlar beni hep destekledi, ben de üzülmüştüm açıkçası. Buraya geldiğimde tekrardan çok mutlu oldum. Bir aslan her zaman ailesini korur, onlarla olduğum için iyi hissediyorum.