Galatasaray - Giresunspor maçının VAR'ı belli oldu!

Süper Lig'de heyecan sürüyor. İkinci hafta maçında Galatasaray, evinde Giresunspor'u konuk edecek. NEF Stadyumu'nda oynanancak zorlu maçın VAR'ı açıklandı. Galatasaray - Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, NEF Stadyumu'nda oynanan mücadeleden galibiyetle ayrılıp yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.

İlk hafta maçında Antalyaspor'u mağlup eden Cimbom, seyircisinin önünde Giresunspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Konuk ekip Giresunspor ise güçlü rakibi karşısında kazanmanın yollarını arayacak.

Zorlu müsabakada hakem Kadir Sağlam olacak. Sağlam'ın yardımcılıklarını Bora Özkara ve Mustafa Savranlar yapacak.

Karşılaşma öncesi VAR'ı da belli oldu. Galatasaray - Giresunspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan oldu.