Transfer haberi: Adı Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Umut Bozok'un transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki forvetin menajeri yaptığı açıklamada, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen ve attığı 20 golle krallık yarışını ilk sırada tamamlayan Umut Bozok, sözleşmesinin sona ermesiyle kulübü Lorient'e dönmüştü.

41 maçta 20 gol ve 8 asistlik performansıyla A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosuna seçilmeyi de başaran 25 yaşındaki yıldız futbolcu, transferde Süper Lig ekiplerinin de gözdesi haline gelmişti.

MENAJERİNDEN TRANSFER AÇIKLAMASI

Ligue 1 ekibi Lorient ile olan sözleşmesinin son senesine giren Umut Bozok ile Galatasaray ve Trabzonspor yakından ilgileniyordu. Transferin bitimine kısa bir süre kala golcü futbolcunun yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olurken Umut'un menajerinden transferiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

"TRANSFERİ BİTİRMEK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORUM"

Umut Bozok'un menajeri Olivier Davo, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Bir kulüple anlaşmayı bitirmek için kısa süre içinde Türkiye'de olacağım. Göreşeceğim takım Galatasaray değil. Galatasaray ile konuşmuyorum ve Galatasaray için Türkiye'ye gelmiyorum. Başka bir kulüple görüşeceğim" dedi.