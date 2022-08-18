Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi için arayışlar devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan Jorge Jesus'un gözdesi Nino'ya kanca!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de ilk 2 haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyetle geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Marcao'nun Sevilla'ya transfer olması sonrası stoper bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un da kadroda görmek istediği Nino'yu transfer etmek için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Marcao'nun ardından Galatasaray'ın diğer stoperi Victor Nelsson'u da Transfer etmek isteyen Sevilla, Danimarkalı futbolcudaki ısrarını sürdürüyor.
Daha önce 12+2 milyon Euro öneren İspanyol kulübü, teklifini yenileyerek 15+3 milyon Euro'ya yükseltti.