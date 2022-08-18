TAKIMDA KALMAYA İKNA OLDU

Sevilla'nın teklifi sonrası kafası karışan Nelsson'u kaybetmek istemeyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ile teknik direktör Okan Buruk, oyuncuyla ayrı ayrı görüşmeler yaparak, bu sezon kalmasının hem kendisi hem de kulüp için daha yararlı olacağını ifade etti.