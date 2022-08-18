Spor Toto Süper Lig'de 2 haftada 3 puan toplayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Savunma hattı sağlam! Victor Nelsson'un yanına Andreas Hanche-Olsen
2022-2023 sezonunda şampiyon olmak isteyen Galatasaray, transferde de gaza bastı. Sarı-kırmızılı takım defans hattından Marcao ile yollarını ayırırken, Abdülkerim Bardakcı'yı renklerine bağladı. Bu bölgede alternatifi bulunmayan Cimbom, Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen'i gündemine almıştı. Galatasaray, Belçika temsilcisiyle anlaşma sağladı. İşte ödenecek bonservis bedeli... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Giresunspor yenilgisinin ardından G.Saray'da gözler transfere çevrildi.
Ağırlığı hücum ve kanatlara veren sarı-kırmızılılar, savunmayı da elden bırakmadı.