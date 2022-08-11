GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - İşte Aslan'ın B planı! Nelsson gidiyor Olsen geliyor

Mertens ve Torreira trasnferleri ile şov yapan Galatasaray'da gözler Nelsson'a çevrildi. Marcao'yu Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılı ekip, Nelsson'u da İspanyol ekibine gönderebilir. İki takım arasında anlaşma sağlanırsa, Aslan B planına geçecek. Galatasaray, Nelsson'un yerine Andreas Hanche-Olsen'i transfer edebilir. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 06:40