GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferinde sıcak gelişme! Resmi teklif...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Andrea Belotti ile birlikte Mauro Icardi'yi de gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, başta Roma olmak üzere birçok talibi bulunan Belotti için teklifini yaparak beklemeye geçerken, Icardi için de resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)