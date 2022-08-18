Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Icardi transferinde sıcak gelişme! Resmi teklif...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Andrea Belotti ile birlikte Mauro Icardi'yi de gündemine almıştı. Sarı-kırmızılılar, başta Roma olmak üzere birçok talibi bulunan Belotti için teklifini yaparak beklemeye geçerken, Icardi için de resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Hızlı bir yaz transfer dönemi geçiren sarı-kırmızılılar, forvet takviyesi için kolları sıvadı.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Cimbom, listenin başına Andrea Belotti'yi almıştı.