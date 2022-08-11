Galatasaray Giresunspor maçı hazırlıklarına devam etti! Fredrik Midtsjö'nün doğum günü kutlandı

Galatasaray, Süper Lig’in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Manş Denizi’ni yüzerek geçen en genç Türk sporcu olan Aysu Türkoğlu, antrenmanı ziyaret etti. Yarışlara Galatasaray marşı dinleyerek motive olduğunu dile getiren başarılı sporcu, Okan Buruk ve futbolcularla tanışarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca antrenmanın öncesinde, Norveçli futbolcu Fredrik Midtsjö'nün doğum günü kutlandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.08.2022- 15:25