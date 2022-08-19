Galatasaray transferde büyük oynuyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi'de flaş gelişme! Luis Campos devreye girdi
Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 puan toplayan Galatasaray, transfer tahtasının kapanmasına 1 aydan az bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım forvet bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek isterken, gündeme gelen isimlerden biri de Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Mauro Icardi'ydi. Arjantinli yıldızın transferinde bir dönem G.Saray'da görev yapan ve şimdi PSG'de çalışan Luis Campos'un da devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Dries Mertens ve Lucas Torriera'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, forvete bir dünya yıldızı getirmenin planlarını yapıyor.
Mauro Icardi ve Andrea Belotti gibi iki önemli isim kulübün gündeminde yer alırken dün herkesi heyecanlandıran bir haber düştü.