GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi'de flaş gelişme! Luis Campos devreye girdi

Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 puan toplayan Galatasaray, transfer tahtasının kapanmasına 1 aydan az bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım forvet bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek isterken, gündeme gelen isimlerden biri de Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Mauro Icardi'ydi. Arjantinli yıldızın transferinde bir dönem G.Saray'da görev yapan ve şimdi PSG'de çalışan Luis Campos'un da devrede olduğu belirtildi. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 19.08.2022- 06:40