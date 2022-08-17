Süper Lig'de yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Galatasaray, çıktığı iki maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Mauro Icardi'de yeni rakip!
Yaz transfer döneminde iddialı hamleler yapan Galatasaray'da, çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, golcü takviyesi konusunda PSG'de forma giyen Mauro Icardi'yi gündemine almıştı. Birçok isteyeni olan yıldız futbolcuya yeni talip çıktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Flaş transferler yaparak iddialı bir kadro kuran sarı-kırmızılılarda operasyonlar devam ediyor.
Galatasaray'ın gündemine gelen son isim Mauro Icardi olmuştu.