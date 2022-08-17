Galatasaray, 2 genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın 2. Lig temsilcisi Sarıyer Spor Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/DnFxcOWyN3— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 17, 2022