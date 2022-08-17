Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da 2 ayrılık gerçekleşti. Sarı-kırmızılı takım Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın sezon sonuna kadar Sarıyer Spor Kulübü'ne kiralandığını açıkladı. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, 2 genç oyuncusu Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın 2. Lig temsilcisi Sarıyer Spor Kulübü'ne kiralandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımız Işık Kaan Arslan ve Eren Aydın'ın, 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferleri konusunda Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.





