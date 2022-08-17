GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: G.Saray'dan Eden Hazard bombası! Dries Mertens devrede

Geçen yıl tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek ve hasretine son vermek istiyor. Sarı-kırmızılı takım Seferovic, Torreira ve Mertens gibi yıldız isimleri kadrosuna katarken; transfer çalışmalarına da hız verdi. Son olarak Real Madrid'de istediği performansı gösteremeyen ve eflatun-beyazlılarda gözden düşen Eden Hazard, Cimbom'un transfer listesine girdi. Transferde ise Belçika Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Dries Mertens'in devrede olduğu belirtildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 06:40