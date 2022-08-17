Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı kırmızılılarda çalışmalar devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Anthony Nwakaeme Galatasaray'a doğru!
Galatasaray transfer haberi: Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda sürpriz bir isim gündeme geldi. Trabzonspor'la yollarını ayıran Anthony Nwakame, Galatasaray'a gelmek için hazır olduğunu belirtti. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Yeni transferlerini kadrosuna katan Galatasaray Mertens ve Torreira transferiyle bütün dikkatleri üstüne çekti.
Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında şok bir skor aldı.