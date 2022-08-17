Galatasaray'ın sezon öncesi Fransa'nın Nantes takımına kiraladığı futbolcusu şok yaşıyor.
Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed'e trafik kazası şoku!
Galatasaray'ın, Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed şok bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Mısırlı yıldızın bir arkadaşı, Mohamed'in 2 milyon TL değerindeki otomobiliyle yaşlı bir adama çarptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Mostafa Mohamed'in arkadaşı trafik kazasına karıştı.
Galatasaray'ın Nantes'e kiraladığı ünlü futbolcu Mostafa Mohamed'in 2 milyon lira değerinde lüks cipiyle seyreden arkadaşı, Şişli'de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir adama süratli bir şekilde çarptı.