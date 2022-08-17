Galatasaray'ın Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed'e trafik kazası şoku!

Galatasaray'ın, Fransa Ligi ekiplerinden Nantes'e kiralık olarak gönderdiği Mostafa Mohamed şok bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Mısırlı yıldızın bir arkadaşı, Mohamed'in 2 milyon TL değerindeki otomobiliyle yaşlı bir adama çarptı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.08.2022- 12:17 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022- 12:32