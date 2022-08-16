Galatasaray Alexandre Penetra transferinde mutlu sona yakın!

Süper Lig'de ilk 2 hafta sonunda 3 puanı bulunan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, stoper takviyesi için harekete geçmişti. Marcao'nun ayrılığı sonrası birçok isimle temas halinde olan Cimbom, flaş bir isimde karar kıldı. Sarı kırmızılıların, Alexandre Penetra'yı kadrosuna katmak istediği ve resmi teklifini Famalicao'ya ilettiği belirtildi. İşte Galatasaray'ın o teklifi ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)