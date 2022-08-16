Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Andreas Hanche-Olsen ve Kaan Ayhan...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunu zirvede tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Orta saha bölgesini güçlendirdikten sonra savunma ve ghücum hattını güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-kırmızılılar, Andreas Hanche-Olsen ve Kaan Ayhan transferleri için düğmeye bastı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Orta saha transferini tamamlayan Galatasaray'da yeni hedef savunma ve forvet hattı.
Oliveira, Torreira, Midtsjö ve Mertens takviyeleriyle oyunun merkezini güçlendiren Sarı-kırmızılılar, stoper bölgesi için çalışmalarını sürdürüyor.