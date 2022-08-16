Galatasaray'da Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Domenec Torrent'ten şok hamle! Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas'ın başkanlığı döneminde Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent, Dursun Özbek'in başkanlık koltuğuna oturmasının ardından takımdan ayrılmıştı. Oynattığı oyunla beklentilerin altında kalan İspanyol çalıştırıcının sarı-kırmızılı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
2021/2022 sezonunun ikinci yarısında takımın başına getirilen İspanyol çalıştırıcı, oynattığı futbolla bekleneni verememişti.
Sarı-kırmızılıların başında 20 maça çıkan Torrent, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 1.3 puan ortalaması tutturmuş ve Galatasaray ligi 13. sırada tamamlamıştı.