GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde dev rakip!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunu zirvede noktalamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i takıma kazandıran sarı-kırmızılıların PSG forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye talip olduğu öne sürülmüştü. İtalyan basını, Icardi ile Galatasaray'ın yanı sıra bir Avrupa kulübünün daha ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)