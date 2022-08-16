Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor'a mağlup olarak haftayı puansız kapatan Galatasaray'da gözler Ümraniyespor maçına çevrildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'a Icardi transferinde dev rakip!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonunu zirvede noktalamayı hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Lucas Torreira ve Dries Mertens'i takıma kazandıran sarı-kırmızılıların PSG forması giyen yıldız futbolcu Mauro Icardi'ye talip olduğu öne sürülmüştü. İtalyan basını, Icardi ile Galatasaray'ın yanı sıra bir Avrupa kulübünün daha ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
İstanbul ekibiyle cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek galibiyet serisi başlatmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Cimbom'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.