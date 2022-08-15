TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Halil Dervişoğlu Hull City yolunda!

Son dakika transfer haberleri: Son iki sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından kulübü Brentford'a giren Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan milli futbolcunun Hull City ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 11:39