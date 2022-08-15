TRANSFER HABERLERİ - Galatasaray'ın eski yıldızı Halil Dervişoğlu Hull City yolunda!
Son dakika transfer haberleri: Son iki sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve 2021/2022 sezonunun sona ermesinin ardından kulübü Brentford'a giren Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. Adı Beşiktaş ve Trabzonspor ile de anılan milli futbolcunun Hull City ile sözleşme imzalayacağı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'den Allahyar ve Ozan Tufan, Yeni Malatyaspor'dan Benjamin Tetteh, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri ve eski Denizlisporlu Oscar Estupinan'ı kadrosuna kattı.
İngiliz ekibi transferde önemli adımlar atmaya devam ediyor. Hull City eski Galatasaraylı yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanırken transfer için resmi açıklama geldi. İşte ayrıntılar...