Üç eski Galatasaraylı Fernando, Marcao ve Alex Telles'i kadrosunda bulunduran La Liga ekibi Sevilla, sarı-kırmızılılardan dördüncü futbolcuyu transfer etmek için çalışmasını sürdürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Sevilla Nelsson'da ısrarcı! Yeni teklif ortaya çıktı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray forması giyen stoper oyuncusu Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, sarı-kırmızılıların bir diğer stoperi Victor Nelsson için girişimlerini sürdürüyor. Başkan Dursun Özbek'in Giresunspor maçının ardından Danimarkalı stoper için La Liga ekibinden teklif aldıklarını ancak teklifin bekledikleri düzeyde olmadığını açıklamasının ardından Sevilla, sarı-kırmızılılara son teklifini iletti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
La Liga ekibinin hedefinde Marcao'nun geçen yıl stoperde ortağı olan Victor Nelsson var.
Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcunun transferinden beklentisi 20 milyon Euro.