Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın istediği Bernard için devreye girdiler!
Spor Toto Süper Lig'de iki hafta sonunda 3 puan alan Galatasaray'da, transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılıların Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi takımlarından Sharjah'da boy gösteren Bernard ile ilgilendiği iddia edilmişti. Aslan'a yıldız oyuncunun transferinde rakip çıktı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı kırmızılılar, transferde iddialı hamleler yapmaya devam ediyor.
Aslan, yaz transfer sezonunda Dries Mertens, Lucas Torreira, Haris Seferovic, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katmıştı.