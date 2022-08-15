Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Giresunspor karşısında beklenmedik bir yenilgi alan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un yerine Isak Hien! İlk temas kuruldu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un transferi için Sevilla ile görüşme halinde olan sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki futbolcunun ayrılık ihtimaline karşı stoper arayışlarını sürdürüyor. İsveç basını, adı Andreas-Hanche Olsen ile de anılan sarı-kırmızılıların Djurgarden forması giyen Isak Hien'i gündemine aldığını öne sürdü. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Brezilyalı stoperi Marcao'yu 12+3 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan sarı-kırmızılılar, bir diğer stoperi Victor Nelsson için La Liga ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada Nelsson'un transferiyle ilgili konuştu.