Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
İtalyan basını duyurdu! Galatasaray’dan Belotti için dev teklif
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte santrfor hattına takviye için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Galatasaray'da ana gündem maddesi Belotti olurken, İtalyan basını Galatasaray'ın Belotti için yaptığı teklifi duyurdu. İşte dev teklifin ayrıntıları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)
İlk olarak savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Belçika ekibi Gent'te forma giyen Andreas Hanche-Olsen'in işini bitirdi.
Görüşmelerde bonuslar üzerine ağırlık veren Galatasaray yönetimi, istediğine ulaştı ve bonuslarla 3 milyon Euro karşılığında Gent ile el sıkıştı.