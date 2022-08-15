Galatasaray'da geçtiğimiz sezon uygulanmak istenen yapılanmanın baş aktörlerinden birisi olması beklenen Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda hayal kırıklığı yaratmıştı.
Galatasaray'da Olimpiu Morutan pişmanlığı! Daha ilk maçında...
Galatasaray haberi: Sarı-kırmızılı takıma geçtiğimiz sezon başında büyük ümitlerle transfer edilen Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya satın alma opsiyonuyla beraber kiralanmıştı. Rumen yıldızın ilk maçındaki performansı ile gündem oldu. İşte detaylar...
İki farklı teknik direktörle çalışan genç oyuncu, forma şansı bulmakta zorlanırken kendini gösteremedi.
Okan Buruk döneminde ise hazırlık maçlarında şans bulan Morutan, teknik direktörünün gözüne giremedi.