Galatasaray'ın forvet arayışları devam ederken Mauro İcardi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Mauro Icardi adım adım Cimbom'a! PSG kararını verdi
Spor Toto Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 puan toplayan Galatasaray, transfer tahtasının kapanmasına 1 aydan az bir süre kala çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı takım forvet bölgesini yıldız bir isimle güçlendirmek isterken, gündeme gelen isimlerden biri de Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen Mauro Icardi'ydi. Fransız kulübü Arjantinli yıldızı kadroda düşünmezken, Manchester United da bu transferden vazgeçti ve Cimbom'un önü açıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
İlk iki maçta yeni transfer Seferovic ile Gomis beklentilerin altında kalırken Arjantinli yıldızla ilgili Fransa'da sevindirici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Son olarak Paris Saint Germain'in teknik direktörlüğünü yapan Christophe Galtier, Icardi'yle arasında geçen konuşmayı basın toplantısında açıkladı.