Galatasaray'dan ayrılan Mostafa Mohamed'in yeni tarzı şaşırttı!
Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'e giden Mostafa Mohamed, Fransa'da stil değişikliği yaptı. 24 yaşındaki yıldız isim, yeni saç şekliyle büyük beğeni topladı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 12:34
Galatasaray'ın, Fransa'nın Nantes kulübüne kiraladığı Mostafa Mohamed, yeni saçlarıyla dikkat çekti.
İmaj değişikliğine giden Mısırlı oyuncu, sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaştı.
Mohamed'in yeni saçları kısa sürede büyük beğeni topladı.
İŞTE MOHAMED'İN YENİ TARZI: