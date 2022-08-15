Galatasaray'da son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonu kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nden transfer ettiği genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı takımdan göndermeye hazırlanırken, genç futbolcunun yeni takımının belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Bu sezon kadrosunu Mertens, Torreira, Seferovic ve Abdülkerim Bardakcı ile güçlendiren Galatasaray'da ayrılık rüzgarı yaşanıyor.
TAKIMDA DÜŞÜNÜLMEYEN İSİMLER NETLEŞTİ
Yeni sezon öncesi Okan Buruk'un takımda düşünmediği isimler netleşmişti.