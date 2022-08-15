GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: 2022/2023 sezonu kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş bir ayrılık yolda. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Keçiörengücü'nden transfer ettiği genç futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı takımdan göndermeye hazırlanırken, genç futbolcunun yeni takımının belli olduğu öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.08.2022- 16:16 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022- 16:17