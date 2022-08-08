📢 Büyük Galatasaray Taraftarı!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 8, 2022
🕘 Saat 21.00'de @GalatasaraySK hesabımızda buluşuyoruz!
🔔 Bildirimlerinizi açmayı unutmayınız! #BuAkşamTwitterSarıKırmızı💛❤️ pic.twitter.com/z7PELSUfHK
Galatasaray'dan flaş paylaşım! "21'i bekleyin"
Süper Lig'e Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 08.08.2022- 20:23