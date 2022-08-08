Galatasaray'dan flaş paylaşım! "21'i bekleyin"

Süper Lig'e Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek başlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda bu gelişmeler yaşanırken sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.08.2022- 20:23