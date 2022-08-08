Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 ile geçen Galatasaray'da yüzler gülüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi
Transferde iddialı hamleler yapan Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın ardından Alexis Sanchez için de harekete geçmişti. Cimbom'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Şilili oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmasının ardından tekrardan transfere odaklandı.
Cimbom, Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak adından söz ettirmişti.