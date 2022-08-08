GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Alexis Sanchez imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi

Transferde iddialı hamleler yapan Galatasaray'da, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Dries Mertens ve Lucas Torreira'nın ardından Alexis Sanchez için de harekete geçmişti. Cimbom'un kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Şilili oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)