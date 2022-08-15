Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Galatasaray Abdul Mumin için devrede

Galatasaray transfer haberi: Savunma hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı takım dikkat çeken bir iddia geldi. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Galatasaray'ın Vitoria Guimares'te forma giyen Abdul Mumin için devrede olduğunu yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)