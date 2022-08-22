Hücum bölgesini Seferovic ve Mertens'le güçlendiren Galatasaray, bu bölgeye bir dünya yıldızı daha getirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen son isim ise Katalan devi Barcelona'da bonservisi bulunan Martin Braithwaite oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, Barcelona forması giyen 31 yaşındaki Danimarkalı golcü Martin Braithwaite'ı transfer etmek için harekete geçti. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Danimarkalı golcüye Körfez ülkelerinden de teklifler olduğu, Mallorca'nın da resmi teklif yaptığı belirtildi. Sarı-Kırmızılılar'ın transferi sonuçlandırmak için yoğun mesai harcadığı ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Danimarka Milli Takımı'nda 60 kez forma giyen Braithwaite 10 kez de fileleri havalandırdı. Tecrübeli oyuncu, santrfor dışında sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Takvim'in haberine göre bu sezon forma şansı bulamayan yıldız futbolcu, geçen sezon görev aldığı 4 maçta 2 gol atarken 1 de asiste imza atmıştı.

Braithwaite son iki sezonda sadece 4 maçta görev alırken 2020-2021 sezonunda ise 42 maçta oynamıştı. Danimarkalı santrfor, 2020 yılında Leganes'ten Barcelona'ya 18 milyon Euro transfer bedeli ile transfer oldu. Braithwaite için toplamda 36.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.