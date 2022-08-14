Transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Transfer döneminin dikkat çeken ekiplerinden Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Sarı kırmızılıların ana hedefi Belotti ancak Aslan, diğer alternatifler üzerinde de durmaya devam ediyor.
Bir taraftan 10 numara pozisyonu için Evander'i bitirmeye çalışan Cimbom'un gözü forvete takviye yapmak için listedeki diğer adaylarda.
Bu bağlamda, G.Saray'ın gündemine gelen son isim Shamar Nicholson olmuştu.
Sarı kırmızılı ekibin 1.92 boyundaki Jamaikalı santrforu transfer listesine aldığı ve kulübü Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile temasa geçtiği belirtilmişti.
Fakat Rus basınında çıkan bir haber sarı kırmızılı taraftarları üzecek cinsten.
fotomac.com.tr'nin Rus basınından derlediği habere göre, Shamar Nicholson'un menajeri Nenad Portega, Galatasaray ve transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Nenad Portega, "Galatasaray ile Nicholson konusunda bir görüşmemiz olmadı" dedi ve şunları kaydetti...
"Nicholson için Galatasaray iddiaları çıktı, görüşme olduğu söylendi ama Spartak Moskova'nın da görüşmediğinden eminim."
"Bundan eminim çünkü eğer transfer konusunda Spartak Moskova ile Galatasaray arasında bir temas olsaydı, oyuncunun menajeri olarak bana da mutlaka bilgi verilirdi."
SHAMAR NICHOLSON KİMDİR?
16 Mart 1997 doğumlu Shamar Nicholson, ülkesi Jamaika'nın Boys' Town FC kulübünde futbola başladı.
Golcü oyuncu, NK Domzale, RSC Charleroi ve Spartak Moskova'da forma giydi.
33 MAÇTA 21 GOL ATTI
Geçtiğimiz sezon 33 karşılaşmada görev alan 25 yaşındaki santrfor, 21 kez rakip fileleri havalandırmayı başarırken, 7 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.
Nicholson'un sözleşmesi kulübü Spartak Moskova ile 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.
25 yaşındaki forvet 1.92 boyunda. Nicholson özellikle güçlü fiziği ve hava hakimiyeti ile dikkat çekiyor.